Renueva PRI.Mx sus dirigencias municipales en Coahuila

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 15 de abril del 2026.– Con la renovación de los liderazgos municipales, el Movimiento PRI.Mx Coahuila se prepara rumbo al proceso electoral en puerta, con una estructura fortalecida, organizada y en constante trabajo en todo el estado.

Durante la toma de protesta, celebrada la tarde de este miércoles, el presidente del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, tomó protesta a las y los nuevos dirigentes, a quienes convocó a mantener el ritmo de trabajo y a reforzar las estructuras digitales del partido, como una herramienta clave para la organización y movilización territorial.

En su mensaje, se destacó el trabajo que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas en materia de seguridad y generación de empleo, lo que ha permitido mantener a Coahuila como uno de los mejores estados del país para vivir y desarrollarse.

El evento fue encabezado de manera presencial por Carlos Humberto Robles Loustaunau, presidente del PRI Coahuila; Georgina Cano Torralva, secretaria de Sectores y Organizaciones del PRI en la entidad; Willybaldo Sánchez Gutiérrez, presidente estatal del Movimiento PRI.Mx Coahuila; así como Lilia Guadalupe Rabiela García Cano, secretaria de Estrategia Digital del movimiento.

También participaron presidentes y secretarias de Comités Municipales junto a sus equipos, secretarios estatales, delegados regionales y delegados municipales del PRI.Mx.

De manera virtual, se contó con la participación de Oled Moreno Ramírez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento PRI.Mx, así como de la secretaria del mismo organismo, Daniela Luna, con una asistencia de alrededor de 80 personas conectadas vía Zoom.

En su intervención, Willybaldo Sánchez Gutiérrez señaló que este acto representa más que un protocolo, un compromiso de liderazgo en un momento clave para el estado y el país, de cara al proceso electoral. "Hoy nos reunimos no solo para tomar protesta, sino para asumir con responsabilidad el papel que nos corresponde a cada líder aquí presente, en un momento clave para Coahuila y para México", expresó.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo en equipo dentro del movimiento, al asegurar que ningún esfuerzo individual es suficiente sin coordinación, visión y confianza entre quienes comparten el objetivo de construir un mejor Coahuila, respaldando el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Finalmente, a través de su mensaje, Oled Moreno Ramírez convocó a las y los integrantes del movimiento a fortalecer el trabajo territorial y digital, así como a cerrar filas en torno a los próximos candidatos y estructuras municipales, con el objetivo de consolidar los resultados del partido en el próximo proceso electoral.