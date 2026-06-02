Casa Rosa Saltillo lanza campaña solidaria para construir albergue

Saltillo, Coahuila.- Con la esperanza de brindar un refugio digno a hombres y mujeres que enfrentan la difícil batalla contra el cáncer, la asociación Casa Rosa Saltillo lanzó una campaña solidaria para recaudar fondos y concluir la construcción de su albergue, un espacio que busca convertirse en un hogar temporal para pacientes y sus familias.

Bajo el lema "Queremos lograr un milagro", la organización invita a la ciudadanía a sumarse mediante la compra de boletos para una rifa con causa, cuyos recursos serán destinados a la construcción y equipamiento del inmueble.

Los organizadores explicaron que cada aportación se transforma en apoyo directo para quienes más lo necesitan, al contribuir con la instalación de techos, camas, cobijas, alimentos y otros servicios básicos para personas que reciben tratamiento contra el cáncer.

Como incentivo para los participantes, la rifa contempla como premio principal un automóvil Kia K3 modelo 2025. El sorteo se realizará el próximo 10 de julio de 2026 y el número ganador será determinado con base en el premio mayor de la Lotería Nacional.

Además de adquirir un boleto, Casa Rosa Saltillo invita a la comunidad a compartir la campaña entre familiares y amigos, realizar donativos desde 20 pesos y sumarse con oraciones por la salud de quienes enfrentan esta enfermedad.

Las personas interesadas en colaborar pueden obtener más información a través de la página oficial de la campaña, la cuenta de Facebook Casa Rosa Saltillo o mediante WhatsApp al número 844 565 6935.

La meta es clara: terminar un espacio que represente esperanza, acompañamiento y apoyo para cientos de familias que luchan día a día contra el cáncer.