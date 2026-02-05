Comisionado de Seguridad desmiente actividad de drones en frontera Saltillo-Zacatecas

SALTILLO, COAHUILA.- Ante versiones sobre el presunto sobrevuelo de drones en la frontera de Saltillo con Zacatecas, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, aseguró que hasta el momento no existe información ni reportes oficiales que confirmen este tipo de actividades en la zona.

No obstante, señaló que se han reforzado las acciones preventivas mediante una estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

Acciones de la autoridad

En particular, destacó la colaboración con el general de la Sexta Zona Militar, con quien se acordaron rondines y operativos de presencia en los límites con Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí, así como en carreteras y áreas rurales.

Garza Félix subrayó la importancia del cuartel ubicado en el sector conocido como La Aventura, el cual ha dado resultados positivos en materia de vigilancia. En ese punto estratégico se cuenta con cámaras conectadas a los accesos hacia Zacatecas y a la entrada de ejidos, lo que permite detectar de manera oportuna vehículos sospechosos y reforzar la presencia policial.

Detalles confirmados

El comisionado también confirmó que la corporación municipal sí utiliza drones, los cuales fueron entregados el año pasado por el alcalde. Estos equipos de alta tecnología cuentan con cámaras térmicas y han sido clave en operativos recientes.

Tan solo la madrugada anterior a la entrevista, se realizó un despliegue en cuevas y arroyos del sector sur de la ciudad, donde se logró la detención de 10 personas que se encontraban intoxicándose en esos espacios.

Detalló que el operativo se llevó a cabo en la zona sur, específicamente en el área de la colonia Ana Laura, sin que se localizaran armas ni objetos hechizos, aunque reiteró que estos lugares suelen ser utilizados para esconder artículos robados o de procedencia ilícita.

Por ello, dijo, se mantienen operativos constantes, tanto de día como de noche, y en lo que va del año se han inhabilitado alrededor de seis cuevas, con apoyo de maquinaria de Obras Públicas cuando es necesario.