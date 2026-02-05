Exportaciones de ganado podrían reabrirse tras reunión clave

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, informó que tras la reciente reunión con autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, organismos veterinarios, dependencias federales mexicanas y representantes ganaderos dejaron resultados positivos, al reconocer el esfuerzo de México y de los estados exportadores en la contención del gusano barrenador.

Resultados de la reunión con autoridades estadounidenses

El funcionario explicó que durante esta reunión se abordaron temas técnicos clave como los protocolos de regionalización, el trampeo, la restricción de movilización en zonas afectadas y las estrategias sanitarias implementadas para frenar la propagación de la plaga. Destacó que la disminución de casos en el sureste del país ha contribuido a generar mayor confianza internacional en las acciones emprendidas.

Montemayor Garza subrayó que, aunque el avance es favorable, el gusano barrenador continúa representando una amenaza tanto para la ganadería mexicana como para la industria estadounidense, por lo que las acciones de vigilancia y contención se mantienen como prioridad.

Posible reapertura de exportaciones de ganado

En cuanto a la posible reapertura de exportaciones de ganado, indicó que se prevé una nueva reunión en mayo, en la que autoridades estadounidenses evaluarán los resultados obtenidos y podrían considerar una reapertura gradual, iniciando con estados como Sonora, Chihuahua y Coahuila, como ocurrió en ocasiones anteriores. No obstante, señaló que la estación cuarentenaria de Colombia, Nuevo León, permanece en análisis debido a los 22 casos detectados en el sur de Tamaulipas, lo que complica cualquier decisión antes de esa fecha.

El Secretario resaltó que Coahuila sobresale por sus acciones preventivas, especialmente al mantener medidas sanitarias estrictas pese a la presencia de casos en estados vecinos como Tamaulipas y Nuevo León. Anunció que el Gobierno del Estado continuará fortaleciendo estas estrategias mediante la entrega de equipo especializado y la coordinación con autoridades sanitarias.

Estrategias para evitar la propagación de la plaga

Advirtió que el principal reto es evitar que la plaga llegue a territorio coahuilense, ya que la mosca transmisora puede desplazarse hasta 45 kilómetros diarios y detectar heridas en el ganado a varios kilómetros de distancia, lo que incrementa el riesgo de propagación.

Explicó que el protocolo sanitario contempla cercos de vigilancia, instalación de trampas y monitoreo constante en las zonas cercanas a brotes confirmados, con el fin de detectar oportunamente la presencia de la mosca y evitar su dispersión.

Recordó que los casos recientes en el sur de Tamaulipas no se originaron por movilización de ganado, sino por la infestación de un becerro recién nacido, lo que confirmó la presencia activa del insecto en esa región, al igual que en el norte de Veracruz.

Finalmente, Montemayor Garza señaló que este tema también se relaciona con el contexto de la negociación comercial del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde el cumplimiento de los protocolos sanitarios será determinante. Afirmó que, desde el punto de vista técnico y sanitario, México y Coahuila están cumpliendo con las medidas correspondientes, por lo que continuarán trabajando para proteger la sanidad del hato ganadero y recuperar plenamente las exportaciones.