Catean vivienda en colonia Tulipanes

SALTILLO, COAH.- Elementos de la Unidad Nacional de Operaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron un operativo este miércoles en la colonia Tulipanes, en Saltillo, donde realizaron un cateo en una vivienda.

La intervención se concentró en el inmueble marcado con el número 1155 de la calle Don Juan Saade M., casi en el cruce con Dalia, donde un considerable número de agentes federales estableció un perímetro de seguridad.

La presencia de las fuerzas federales generó expectación entre los habitantes del sector, mientras los efectivos permanecieron en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el motivo del cateo ni han confirmado posibles detenciones o aseguramientos derivados del operativo.

Se espera que la dependencia federal dé a conocer los resultados de la intervención y proporcione detalles sobre las causas que originaron el despliegue en este sector habitacional de Saltillo.