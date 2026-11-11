Manolo Jiménez Salinas llevará su informe a la Región Carbonífera

El gobernador Manolo Jiménez Salinas llevará su informe de resultados a la Región Carbonífera el próximo 25 de noviembre, con un evento en Múzquiz, un día después de presentar su balance de gobierno ante el Congreso del Estado.

El mandatario explicó que la intención es informar directamente a los habitantes de las distintas regiones sobre las acciones, inversiones y obras realizadas durante su administración.

Destacó que Múzquiz ha recibido recursos y proyectos que calificó como históricos y sin precedentes, al tiempo que sostuvo que las inversiones estatales se han distribuido en las diferentes regiones de Coahuila.

Recordó que anteriormente realizó presentaciones de resultados en la Región Sureste y posteriormente en La Laguna, por lo que ahora corresponderá a la Carbonífera.

APUESTA POR FORTALECER RELACIÓN CON TEXAS

En otro tema, Jiménez Salinas expresó su confianza en que la llegada de una mujer de origen latino al Gobierno de Texas permitirá mantener y fortalecer la colaboración entre esa entidad estadounidense y Coahuila.

El Gobernador resaltó los vínculos históricos y culturales que comparten ambos territorios, al recordar que hace 200 años formaban parte de un mismo estado.

Además, señaló que el próximo año se conmemorará el bicentenario de la Constitución de Coahuila y Texas, documento que fue redactado tanto en inglés como en español. Manifestó que existe disposición para mantener el trabajo conjunto en asuntos relacionados con seguridad, migración, turismo y desarrollo económico. También felicitó a la gobernadora electa por su triunfo.

ESPERA CUMPLIMIENTO DE OBRAS FEDERALES

Sobre el Presupuesto Federal, el titular del Ejecutivo estatal consideró que las perspectivas para Coahuila no son particularmente favorables ni adversas, pues una parte importante de los proyectos depende de las gestiones que se realicen ante las dependencias federales.

Sin embargo, dijo confiar en que se concreten los compromisos asumidos por la presidenta de México con la entidad, particularmente la construcción de la carretera Saltillo-Monclova. 'Que se cumplan, a como quieran, pero que se cumplan', expresó al referirse a la ejecución de esta infraestructura carretera.

REFUERZAN VIGILANCIA EN COLONIAS

En materia de seguridad, Jiménez Salinas explicó que la estrategia estatal se desarrolla a partir de cinco componentes: prevención, proximidad, inteligencia, fuerza y coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

Indicó que durante la reunión de seguridad de la semana pasada ordenó diseñar un operativo especial para aumentar la vigilancia en colonias y barrios de la Región Sureste identificados con puntos problemáticos.

Como resultado de esa instrucción, durante el fin de semana se desplegaron acciones de mayor intensidad, con participación de corporaciones federales, estatales y municipales. El Gobernador señaló que estas medidas forman parte de los esfuerzos para incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad y fortalecer las condiciones de tranquilidad en Coahuila.