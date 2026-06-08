Centro Histórico de Saltillo lanza campaña para impulsar ventas durante el Mundial

SALTILLO, Coahuila.- El inicio del Mundial representa una de las principales oportunidades comerciales del año para los negocios del Centro Histórico de Saltillo, cuyos propietarios estiman un aumento en ventas de entre 60 y 70 por ciento durante las próximas semanas. Alan Duarte, presidente de los Comerciantes del Centro Histórico, señaló que el sector enfrenta este periodo con optimismo, luego de varios meses en los que la actividad económica se ha mantenido por debajo de las expectativas.

"Esperamos que se incrementen de perdido un 60 o 70 por ciento las ventas en el centro de la ciudad", afirmó. Con el propósito de aprovechar el ambiente generado por la justa deportiva, los comerciantes pusieron en marcha la campaña denominada "Centro también juega", mediante la cual se ofrecerán promociones, descuentos y diversas actividades orientadas a incentivar las compras. Duarte explicó que las acciones fueron diseñadas respetando las restricciones relacionadas con el uso de marcas y logotipos vinculados al torneo, pero conservando una temática que permita a los establecimientos sumarse al entusiasmo de los aficionados. La estrategia busca involucrar a todos los negocios del primer cuadro de la ciudad en actividades coordinadas que fortalezcan la economía local y aumenten la afluencia de visitantes.

De acuerdo con el dirigente comercial, los establecimientos ya están preparados para atender una mayor demanda durante junio y julio, por lo que esperan que el incremento en las ventas comience a reflejarse desde este mismo fin de semana. Además del Mundial, destacó que existen otros factores que tradicionalmente impulsan el consumo durante esta temporada, como las graduaciones, el reparto de utilidades y la proximidad del regreso a clases. "Tenemos que aprovechar todo este tipo de eventos porque a partir de julio ya no va a haber nada hasta lo que es el Buen Fin, en noviembre", comentó.

Pese a las expectativas de una mayor actividad económica, los comerciantes descartaron aumentos extraordinarios en los precios de productos y servicios. Por el contrario, aseguraron que la estrategia estará enfocada en ofrecer descuentos que beneficien a las familias y motiven el consumo. "Al contrario, lo que nosotros queremos es que haya descuentos para que pueda beneficiar a la economía y que vengan a comprar", sostuvo Duarte. Finalmente, el representante del sector señaló que la estabilidad política derivada del reciente proceso electoral también genera confianza entre empresarios y comerciantes, contribuyendo a mantener un entorno favorable para la inversión, la actividad económica y la generación de empleos en Saltillo.