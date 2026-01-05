Iniciativa de convivencia social: Rosca de Gigantes Vizcaya 2026 en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia social y mantener vivas las tradiciones mexicanas, la Universidad Vizcaya de las Américas dio a conocer en Saltillo la segunda edición de la Rosca de Gigantes Vizcaya 2026, una iniciativa que involucra activamente a estudiantes y autoridades estatales.

Durante la presentación participaron representantes del Gobierno de Coahuila, entre ellos el subsecretario de Inclusión, Luis Alberto Durán Herrera, quien acudió en representación del secretario de Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, así como el director del Instituto Coahuilense de la Juventud, Iván Terashima Zamora, quien resaltó el valor de estos proyectos para impulsar la unión y la participación de las juventudes.

La directora general de la institución, Laura Elizabeth Montemayor Covas, explicó que esta actividad se alinea con el modelo educativo humanista de la universidad, al promover el compromiso social y el trabajo colaborativo entre las y los alumnos.

La elaboración de la rosca estará a cargo de estudiantes de la carrera de Gastronomía, coordinados por el chef Omar Ramírez Blanquet, con el respaldo de la empresa La Moderna. El tradicional pan será repartido de manera gratuita el próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 17:00 horas, en el espacio conocido como La Madriguera, donde se espera la asistencia de más de mil personas.

Este evento no solo busca promover la gastronomía local, sino también fortalecer los lazos entre la comunidad estudiantil y las autoridades, reafirmando el compromiso de la Universidad Vizcaya de las Américas con la cultura y las tradiciones de México.

La participación de figuras como Luis Alberto Durán Herrera subraya la relevancia de iniciativas que fomentan la convivencia y el sentido de pertenencia entre los jóvenes, asegurando que las tradiciones mexicanas continúen siendo parte fundamental de la identidad cultural en Coahuila.