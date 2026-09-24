Festival del Fuego y Congreso de Veterinarios: OCV Saltillo y Torreón unen esfuerzos por el turismo

SALTILLO, COAH.- Las Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo y Torreón acordaron fortalecer la promoción cruzada de sus destinos para atraer visitantes, congresos y convenciones, así como generar mayor derrama económica para las comunidades.

La estrategia contempla la difusión, en Saltillo, de dos eventos que se realizarán próximamente en Torreón: el Festival del Fuego y el 24.º Congreso Internacional de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas de la Comarca Lagunera.

Durante la presentación, representantes de ambas oficinas coincidieron en que Saltillo y Torreón tienen identidades y fortalezas propias, pero comparten el objetivo de representar a Coahuila y fortalecer la actividad turística estatal.

El Festival del Fuego se realizará el 10 de octubre en Parque España, en Torreón, con una competencia de 20 equipos en las categorías de discada, platillo libre de cerdo y platillo libre de res. Este año también se incorporará una categoría de clamato.

El programa contempla una masterclass del chef Aquiles Chávez, de 14:00 a 18:00 horas, con recetas de cocina de autor y cocina del noreste. También habrá un área VIP, premiación, música en vivo, barra libre, degustaciones, espectáculo de fuego, una discada gigante, cursos de parrilla y área infantil.

Los premios serán de 10 mil pesos para los primeros lugares de las categorías de discada, res y cerdo, y de 5 mil pesos para la categoría de clamato. Los organizadores informaron que aún hay lugares disponibles para equipos y participantes de la masterclass.

El segundo evento promovido es el 24.º Congreso Internacional de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas de la Comarca Lagunera, que tendrá lugar del 28 al 30 de octubre en el Centro de Convenciones de Torreón, con un precongreso programado para el 27 de octubre.

César Cansino, vicepresidente de la asociación, informó que el encuentro contará con 20 ponencias y estará dirigido a médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros industriales y otros sectores relacionados con la actividad agropecuaria.

El programa incluirá temas de ganado lechero y de carne, además de dos talleres prácticos: uno sobre problemas de podología en ganado lechero y otro relacionado con problemas de salud digestiva en ganado de engorda.

Cansino señaló que el congreso coincide con el 30 aniversario de la asociación y recordó que en la edición anterior registró mil 70 asistentes. Del total, 75 % fue local y 25 % llegó de distintos estados de la República.

También se registró la participación de asistentes de Costa Rica, Nicaragua y Estados Unidos.

La organización reportó que el costo de inscripción al congreso es de 2 mil 700 pesos para profesionistas y mil 300 pesos para estudiantes.

Los representantes de la OCV Torreón señalaron que la oficina atiende más de 120 eventos al año y que acciones como las presentaciones ante medios de otras ciudades buscan ampliar la visibilidad de los encuentros para incrementar la llegada de visitantes, grupos y eventos.

La colaboración entre las OCV de Saltillo y Torreón también contempla la participación de representantes de Saltillo como jueces en el Festival del Fuego, en una estrategia de promoción entre destinos del estado.