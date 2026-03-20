Reacciones en Saltillo tras detención de ladrón en Friki Plaza

SALTILLO, COAHUILA.- Momentos de tensión se registraron en la zona centro de la ciudad, luego de que ciudadanos intervinieran para detener a un sujeto sorprendido presuntamente cometiendo un robo en una plaza comercial conocida como la "Friki Plaza".

De acuerdo con testimonios de personas presentes en el lugar, el individuo fue detectado en el momento en que intentaba sustraer mercancía, lo que provocó la reacción inmediata de varios ciudadanos, quienes lograron interceptarlo y someterlo antes de que pudiera darse a la fuga.

En un video difundido a través de redes sociales, se observa al sujeto retenido en el suelo, mientras permanece bajo vigilancia constante de quienes participaron en su detención.

Acciones de la autoridad

Minutos después del incidente, elementos de la policía municipal arribaron al sitio para hacerse cargo de la situación.

Los oficiales procedieron con el arresto del presunto responsable, quien fue trasladado ante las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.

Reacciones de la comunidad

El hecho generó diversas reacciones entre la ciudadanía, particularmente en torno a la participación de civiles en la contención de actos delictivos en zonas concurridas de la ciudad.