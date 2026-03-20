Luly López Naranjo fortalece lactarios en Saltillo: espacios para mamás

SALTILLO, COAHUILA.- Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, fortaleció y reinauguró los dos lactarios que se encuentran en la Presidencia Municipal de Saltillo y en la Nueva Unidad Administrativa.

Como parte de la política municipal de fortalecimiento del sistema de cuidados y conciliación trabajo-familia, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de ambos lactarios.

"Se reacondicionaron estos espacios para las mujeres de nuestra ciudad, porque sabemos que la lactancia es una etapa muy importante para la salud y el desarrollo de las niñas y los niños, pero también para el bienestar de las mamás", refirió Luly López Naranjo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo destacó la importancia de contar con lugares adecuados donde las mujeres puedan alimentar a sus bebés o extraer su leche con tranquilidad.

"Este es un espacio pensado para todas las mamás que lo necesiten, para quienes trabajan aquí, para quienes visitan estas instalaciones o simplemente pasan por este lugar y requieren un espacio cómodo y seguro para lactar", dijo.

Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo, mencionó que acondicionar estos espacios es una forma de apoyar a las mujeres, especialmente a quienes todos los días equilibran su vida familiar y laboral.

Recordó que en 2025 se inauguró el primer lactario del DIF Saltillo, como acción afirmativa en favor de los derechos de las mujeres trabajadoras y madres en periodo de lactancia.

El lactario de la Presidencia Municipal se ubica en el segundo piso, a un costado de la Secretaría del Ayuntamiento y el área de Contabilidad.

Mientras que en la Nueva Unidad Administrativa se encuentra en el segundo piso, junto al Instituto Municipal de la Juventud.

Durante la reinauguración de los lactarios se contó con la presencia de Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de la Mujer; Ana Lucia Morales Flores, directora de Programas Sociales del DIF Saltillo; Tania Moreira Ortiz, coordinadora de Mujeres del DIF Saltillo; y beneficiarias de los lactarios.