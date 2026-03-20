Plazo final para recoger credencial de votar en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Coahuila, Miguel Castillo Morales, informó que el próximo 31 de marzo será la fecha límite para que la ciudadanía recoja su credencial para votar, en caso de haber realizado el trámite con anterioridad.

De acuerdo con la autoridad electoral, este plazo aplica para quienes solicitaron su inscripción al padrón, corrección de datos o cambio de domicilio a más tardar el 10 de febrero, así como para quienes tramitaron reposiciones antes o el 2 de marzo.

Acciones de la autoridad

Con el objetivo de facilitar la entrega de las credenciales, el INE anunció que los Módulos de Atención Ciudadana operarán en horario especial el 22 de marzo, permitiendo a más personas acudir por su documento oficial.

El organismo hizo un llamado a la población a no dejar pasar la fecha límite, ya que la credencial para votar es indispensable para participar en los procesos electorales y también funciona como principal medio de identificación oficial en el país.