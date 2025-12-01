Javier Díaz González y Luly López Naranjo celebran graduación en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la ceremonia de graduación de los talleres laborales y artísticos "Amor por Aprender", correspondientes al tercer trimestre de este año.

El alcalde de Saltillo y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, coincidieron al señalar que el objetivo de estos talleres es brindar oportunidades de desarrollo para la población a través de aprender actividades productivas que los pueden apoyar en su economía.

"Lo más importante es que ustedes pueden trasladar este conocimiento o el desarrollo de esa habilidad en beneficio propio y de su familia; en esta administración municipal, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, todo lo que hacemos es para mejorar la calidad de vida de nuestra gente", apuntó Díaz González.

Luly López Naranjo compartió con los asistentes que el sello distintivo del DIF Saltillo durante esta administración que es hacer las cosas con amor y este programa de talleres no es la excepción, por lo que agradeció el apoyo del alcalde Javier Díaz para ofrecerlos a la población.

"Quiero felicitar a todas y todos ustedes por este gran esfuerzo y dedicación que le ponen a los talleres, no es fácil porque sabemos que ustedes tienen otras ocupaciones, pero esto les va a servir mucho, en el DIF creemos en ustedes y en su capacidad de crear", expresó López Naranjo.

Se dio a conocer que en esta tercera graduación de los talleres "Amor por Aprender" concluyen su capacitación 991 personas y que en lo que va del año, se impactaron de manera positiva con este programa a 2 mil 267 personas en las instalaciones del DIF, Centros Comunitarios, Centros de Atención Múltiple y ejidos del municipio.

Con el apoyo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, Icatec, y de Brigada 56, durante este año se ofrecieron 34 talleres laborales y artísticos, entre los que se encuentran: soldadura, chocolatería, pastelería, electricidad, corte y confección, computación, bisutería, vitromosaico, pintura, barber, huertos familiares y medicinales, material reciclado, cartonería, guitarra, carpintería, maquillaje, colorimetría, aplicación de uñas, entre otros.

En representación de las y los graduados, Patricia Guadalupe Cedillo, resaltó la importancia de este tipo de capacitaciones, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida no solo de ella, sino de toda su familia.

"Agradecemos al alcalde Javier Díaz y a su esposa Luly López Naranjo por apoyar programas que nos impulsan, en lo particular yo descubrí habilidades y la confianza en hacer cosas que no imaginé que pudiera hacer", apuntó.

Como parte de la ceremonia de graduación, se montó una exhibición de los productos que se elaboran en los diferentes talleres, la cual fue recorrida por las autoridades.

En el evento también estuvo el director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala; el director del ICATEC, Guillermo Ortiz Vázquez; la jefa de brigada 56, Dalinda Jiménez Flores; Lidia María Cortés Garza, directora de Preparatoria Abierta; Zura Llanet Morales Herrera, directora de Educación Especial en Coahuila, así como las y los graduados.