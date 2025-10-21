Fatal accidente en carretera de Saltillo-Zacatecas deja un deceso

SALTILLO, Coahuila. - Una persona perdió la vida y siete más resultaron heridas tras un fuerte accidente registrado la mañana de este martes sobre la carretera Saltillo–Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta tipo estakita, que circulaba con dirección a Derramadero, intentó rebasar a un tráiler sin las precauciones necesarias. Durante la maniobra, se impactó de frente contra un camión de transporte de personal de la empresa LIPU.

El golpe fue de tal magnitud que la camioneta terminó proyectada contra otro camión que transitaba por la misma vía. En el vehículo viajaban ocho personas, seis en la caja y dos en la cabina, y los ocupantes de la parte trasera salieron expulsados debido a la fuerza del impacto.

Uno de ellos perdió la vida en el sitio, al no contar con ningún tipo de protección. Los siete lesionados restantes fueron atendidos por paramédicos y trasladados a distintos hospitales de Saltillo, donde reciben atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Nacional, cuerpos de rescate y corporaciones locales arribaron al lugar para acordonar el área y realizar las labores correspondientes. El tráfico se vio severamente afectado durante varias horas mientras se retiraban las unidades involucradas.