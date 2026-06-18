Accidente en carretera federal 57 provoca cierre en Saltillo

SALTILLO, Coahuila. - La circulación sobre la carretera federal 57 permanece suspendida en el tramo de Los Chorros, luego de que dos tractocamiones se vieran involucrados en un fuerte percance la mañana de este jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en el kilómetro 229, metros antes del túnel con dirección a Saltillo. Una de las unidades de carga perdió estabilidad mientras transitaba por la zona y terminó montada sobre los muros de contención ubicados a un costado de la vía.

Momentos después, un segundo tráiler no logró evitar el obstáculo y chocó contra la parte trasera de la unidad accidentada, provocando daños de consideración en ambos vehículos.

Al sitio acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes brindaron atención preventiva a los conductores involucrados. Tras la valoración médica, se confirmó que ninguno presentó lesiones.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras resguardan el área y mantienen cerrada la circulación en sentido de Matehuala a Saltillo, mientras se desarrollan las maniobras para retirar los vehículos siniestrados y restablecer el tránsito en la zona.