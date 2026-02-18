Cierre del paso a desnivel en Saltillo por trabajos de rehabilitación

Saltillo, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este sábado 21 de febrero se cerrará el paso a desnivel en el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el sentido hacia el bulevar Nazario S. Ortiz Garza.

Lo anterior, debido a trabajos de rehabilitación de la rejilla pluvial que se llevarán a cabo en este punto a partir de las 8:00 de la mañana.

El cierre del paso a desnivel

El cierre del paso a desnivel y el desvío del tránsito vehicular en el paso inferior del periférico Luis Echeverría Álvarez será en el sentido sur a norte, con dirección a Nazario S. Ortiz Garza.

Vías alternas recomendadas

El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y utilizar vías alternas. Quienes deseen dirigirse rumbo al norte de la ciudad podrán utilizar como vías alternas el bulevar Eulalio Gutiérrez, la calle Mariano Abasolo o el bulevar Venustiano Carranza.