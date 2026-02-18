DIF Saltillo capacita a personas con discapacidad en taller gratuito

SALTILLO, COAHUILA.- El DIF Saltillo, en coordinación con la Asociación Civil "Juntos, una Experiencia Compartida", invitó a personas con discapacidad a participar en el primer taller gratuito Empodera de este año.

En este taller, las y los participantes aprenderán y se capacitarán, además de incorporarse a la agencia laboral, para incrementar así las posibilidades de integrarse al mundo laboral de una forma efectiva.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradeció el trabajo coordinado que se realiza con la Asociación Civil "Juntos, una Experiencia Compartida", para poder impulsar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Detalles del taller Empodera en Saltillo

El taller de empoderamiento y capacitación laboral se llevará a cabo del 9 al 26 de marzo, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las instalaciones del DIF Saltillo.

El organismo se encuentra ubicado en la calle Dámaso Rodríguez 275, Nuevo Centro Metropolitano, Saltillo.

Objetivos del taller gratuito para personas con discapacidad

Las y los participantes mejorarán sus posibilidades de obtener un empleo y permanecer en él, a través del desarrollo de competencias y habilidades, así como al identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad personales, familiares y sociales.

Colaboración entre DIF Saltillo y Asociación Civil

Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 844-176-24-25 o mediante el correo electrónico: [email protected].