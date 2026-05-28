Cierres viales en Saltillo por 21K Coahuila 2026: Gobierno Municipal

Saltillo, Coah.- El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, implementará un operativo especial de vialidad y seguridad con motivo de las actividades previas y complementarias del 21K Coahuila 2026, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones en sus traslados.

La Subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, informó que este viernes 29 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana, permanecerá cerrado un tramo del bulevar Francisco Coss en sentido de poniente a oriente, desde la calle Obregón hasta Xicoténcatl, debido a las labores de montaje relacionadas con el evento deportivo.

Asimismo, señaló que el sábado 30 de mayo se implementarán cierres viales adicionales por la realización de la carrera 21K Family 2026, por lo que permanecerá cerrado el bulevar Francisco Coss, en ambos sentidos, desde Isidro López Zertuche hasta Matamoros, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Banda Alemán indicó que para el domingo 31 de mayo se desplegará el operativo principal de seguridad y vialidad del 21K Coahuila 2026, considerada la Gran Carrera de México, mismo que iniciará desde las 5:00 de la mañana con cierres parciales y totales en distintos puntos de la ciudad.

Entre las principales vialidades que permanecerán cerradas se encuentra el bulevar Francisco Coss, en el tramo de Emilio Carranza hasta el bulevar Nazario Ortiz Garza.

Asimismo, se realizarán cierres sobre Urdiñola, desde Paseo de la Reforma hasta el bulevar J. Mery; el bulevar J. Mery, de Urdiñola a Abasolo; Abasolo, del bulevar J. Mery a Juárez; y la calle Juárez, de Abasolo a Morelos.

También habrá restricciones a la circulación en Victoria, de Allende a Purcell; Purcell, de Victoria a Aldama; Aldama, de Purcell a la calzada Emilio Carranza; así como en Cuauhtémoc, de Aldama a Ramos Arizpe.

La calzada Emilio Carranza permanecerá cerrada en circulación de sur a norte desde Ramos Arizpe hasta el bulevar Egipto; el bulevar Egipto, de Isidro López Zertuche a Venustiano Carranza; y Venustiano Carranza, desde Egipto hasta Presidente Cárdenas.

La Subdirectora de Tránsito agregó que las vialidades serán reabiertas de manera gradual conforme avance el contingente de corredores.

Además, con el objetivo de facilitar el arribo de participantes provenientes de otras ciudades, se difundió una guía de accesos para corredores foráneos, en la que se recomienda ingresar desde Monterrey por Isidro López Zertuche; desde Torreón por el periférico Luis Echeverría e Isidro López; desde Zacatecas por Paseo de la Reforma a la altura del puente El Sarape; y para quienes provienen del centro del país, el acceso sugerido será por Francisco Coss y Venustiano Carranza.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en el operativo participarán alrededor de 250 elementos de Tránsito, Policía Preventiva, cadetes de la Academia de Policía y agrupamientos especializados, además del monitoreo permanente a través de las cámaras del Centro de Control y Comando, C2.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a conducir con precaución, respetar las indicaciones del personal operativo y utilizar vías alternas durante el desarrollo de las actividades deportivas.