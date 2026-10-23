Jorge Tirzo Lechuga presenta su libro sobre la historia de la radio

Saltillo, Coahuila.– La historia de la radio y la televisión en México representa no solamente una sucesión de avances tecnológicos, sino también el esfuerzo de generaciones de empresarios, periodistas y comunicadores que contribuyeron a transformar la vida nacional, destacó Jorge Tirzo Lechuga, autor del libro Al Aire, durante la presentación de esta obra dedicada a recuperar la memoria histórica de la industria de la radiodifusión.

Lo anterior, en el 42 aniversario del CIRT Coahuila que se realizó en Saltillo.

El escritor señaló que la publicación constituye un reconocimiento a quienes hicieron posible el desarrollo de los medios electrónicos en el país, particularmente en Coahuila, donde distintas generaciones de radiodifusores impulsaron proyectos que marcaron la historia de la comunicación regional.

Recordó que las primeras experiencias radiofónicas nacionales surgieron en 1921, cuando México comenzaba su reconstrucción después de la Revolución Mexicana. Posteriormente, la radio se convirtió en una herramienta fundamental para informar, educar, entretener y fortalecer la identidad nacional, mientras que la llegada de la televisión comercial en 1950 abrió una nueva etapa en la vida cultural del país.

Tirzo Lechuga destacó que Coahuila desempeñó un papel importante en esta transformación, gracias a pioneros como Antonio de la Peña Beltrán, considerado uno de los principales radioexperimentadores del estado, así como a empresarios que impulsaron estaciones en Saltillo, Piedras Negras, Torreón y Monclova.

Entre los acontecimientos históricos mencionó el inicio de transmisiones del Canal 4 en Torreón, en 1958, y la llegada de la televisión local a Saltillo con el Canal 7, en septiembre de 1968.

Asimismo, recordó que en 1984 Alberto Luis Llub Ancira encabezó la organización de la primera directiva de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) en Coahuila, con el acompañamiento de René Robles, Sergio Silva y otros radiodifusores.

Explicó que, durante 42 años, las distintas dirigencias de este organismo han enfrentado reformas legales, dificultades económicas, transformaciones tecnológicas y desafíos regulatorios, manteniendo la unidad del sector y promoviendo su profesionalización.

Llamado a preservar la libertad de expresión

Durante su intervención, el autor también hizo un llamado a preservar la independencia de los medios de comunicación frente al poder político, al considerar que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.

Se refirió a las preocupaciones generadas por la propuesta de una nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión presentada en 2025, particularmente por las facultades contempladas en su controvertido artículo 109 para bloquear plataformas digitales.

Asimismo, señaló que durante 2026 la propia industria advirtió sobre ambigüedades regulatorias y posibles decisiones discrecionales que podrían afectar la libertad editorial por parte del gobierno federal.

Sostuvo que ningún gobierno, independientemente de su partido o ideología, debe considerar la crítica periodística como una amenaza a su autoridad, ni utilizar la regulación de los medios como un mecanismo para condicionar sus contenidos.

"La libertad de expresión no es una concesión graciosa del poder, es un derecho constitucional que existe precisamente para poner límites al propio poder", expresó.

Agregó que una prensa libre puede resultar incómoda para quienes gobiernan, pero una prensa sometida representa un peligro para toda la sociedad, por lo que insistió en la necesidad de contar con periodistas responsables y medios capaces de investigar, contrastar y cuestionar.

Finalmente, Tirzo Lechuga reconoció a los integrantes de la CIRT Coahuila, particularmente a David Aguillón Rosales y a quienes actualmente conducen la institución, por mantener vigente el compromiso de informar a la ciudadanía.

Subrayó que Al Aire busca evitar que las aportaciones de los pioneros de la radiodifusión queden en el olvido, además de transmitir a las nuevas generaciones la importancia de preservar los valores que han dado sentido a esta industria.

Concluyó que, aunque las tecnologías, las pantallas y los sistemas de transmisión continuarán evolucionando, existen principios que deben permanecer intactos: la credibilidad, la responsabilidad, la memoria y la libertad.