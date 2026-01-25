Suspensión de clases presenciales en Coahuila por aire polar

Saltillo, Coahuila; 25 de enero de 2026.- La Secretaría de Educación de Coahuila da a conocer que, de acuerdo a la información que emiten las autoridades de Protección Civil, en la que se indica la llegada de una nueva masa de aire polar a diversas regiones del estado y considerando los riesgos que se pueden presentar, se informa que para el lunes 26 de enero de 2026 se suspenden las clases presenciales en todos los niveles educativos de las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto del estado.

Para las regiones Laguna y Sureste, en esta misma fecha, se recorre el horario de entrada a clases presenciales de los niveles de primaria y secundaria para las 09:00 horas.

Dichas medidas se emiten con la finalidad de salvaguardar el bienestar físico del alumnado, padres de familia, personal docente, administrativo y de apoyo.

En el caso de las escuelas particulares se aplicarán sus propios criterios, manteniendo comunicación cercana al respecto con sus alumnos y padres de familia.

Se invita a la comunidad educativa a atender las recomendaciones de la página oficial del Gobierno del Estado de Coahuila y de Protección Civil.