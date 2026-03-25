Manolo Jiménez se reúne con Alicia Bárcena para impulsar proyectos sustentables en Coahuila

Ciudad de México.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunió en la capital del país con Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo principal de coordinar una agenda de trabajo conjunta mediante la cual, a través de diversas acciones y mecanismos, se impulse el desarrollo de proyectos sustentables de nuestra entidad.

"Tuvimos una muy productiva reunión con la secretaria de Medio Ambiente federal, Alicia Bárcena y nuestros equipos. Delineamos una agenda de trabajo para impulsar el desarrollo sustentable en Coahuila a través de diferentes actividades económicas que nos ayuden a generar más empleos y, a la vez, se cuide el medio ambiente y los recursos naturales. Así como proyectos ambientales relacionados con el cuidado a la calidad del aire, el agua y energías limpias. Seguimos trabajando en equipo por el bien de nuestra gente", expresó el Mandatario estatal.

En esta reunión, la funcionaria federal reconoció el grado de conservación de los ecosistemas que existen en Coahuila, tema en el que nuestra entidad está entre los primeros lugares a nivel nacional, así como el porcentaje de áreas naturales protegidas con el que cuenta nuestro estado.

Durante el encuentro se hizo énfasis en el fomento al empleo a través de algunas actividades que tienen que ver, de manera transversal, con medio ambiente, como son las áreas naturales protegidas y la posibilidad de reactivar la actividad de la minería en algunos de estos sitios.

De la misma manera y ante las grandes obras de infraestructura que próximamente se anunciarán para nuestro estado en coordinación con el Gobierno Federal, se revisaron junto a la Semarnat, que los procesos de autorización de impacto ambiental se les pudiera dar una mayor celeridad, priorizando que estos procesos estuvieran bien integrados para evitar con ello desfaces en los tiempos en que se llevarán a cabo los proyectos.

Se expuso la posibilidad de un plan de manejo para dos especies emblemáticas de Coahuila, como lo son el borrego cimarrón y el oso negro.

De la misma manera, se retomó el tema del turismo cinegético para explorar la posibilidad de que sea la Secretaría de Medio Ambiente estatal la que autorice el aprovechamiento de los borregos cimarrón, como ya lo hace de otras especies.

Se trató el tema del turismo comunitario como una posibilidad también de fortalecimiento de las comunidades que viven y conocen tantos sus recursos naturales como sus sitios de interés.

En ese contexto, la comunidad de Boquillas del Carmen hay una gran posibilidad de fortalecer este tema del turismo comunitario y ambiental.

Impacto en la comunidad

Se comentó, además la necesidad de seguir avanzando en una comisión ambiental metropolitana para la calidad del aire, donde se reconoce que se tiene una cuenca atmosférica que se comunica entre Nuevo León y Coahuila y que, por lo tanto, se tiene que atender este tema debido al intercambio de contaminantes y sustancias.

La titular de la Semarnat se comprometió a atender, junto a su equipo de trabajo, todos y cada uno de los temas que se pusieron sobre la mesa en esta reunión de trabajo, por lo que el gobernador Manolo Jiménez agradeció y reconoció la apertura y disponibilidad a trabajar en equipo y coordinación con el gobierno estatal.