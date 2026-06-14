Coahuila avanza en inclusión social con obras de infraestructura

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Coahuila mantiene un importante programa de obras sociales y acciones de inclusión que benefician a comunidades de todas las regiones de la entidad, particularmente a los municipios más pequeños y alejados, informó el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales.

El funcionario señaló que actualmente se trabaja en la supervisión y seguimiento de los proyectos anunciados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas desde el inicio del año, los cuales representan una significativa inversión en infraestructura básica y bienestar social.

Detalló que entre las obras que se ejecutan destacan proyectos de agua potable, electrificación, drenaje sanitario, construcción de techumbres, pisos firmes, mejoramiento de viviendas, además de trabajos de pavimentación y recarpeteo en diversos municipios.

Martínez y Morales destacó que una de las prioridades de la administración estatal es el impulso a proyectos hídricos, debido a la importancia de garantizar el acceso al agua para las familias coahuilenses.

"Estos días estuvimos realizando revisiones y supervisiones de las obras. Es una gran inversión la que se está llevando a cabo en todos los municipios, principalmente en los más pequeños y alejados", expresó.

Asimismo, adelantó que en las próximas semanas se darán a conocer nuevos arranques de obra, así como la conclusión e inauguración de diversos proyectos que actualmente se encuentran en su etapa final.

En materia de inclusión, el secretario informó que continuarán los programas de capacitación en Lengua de Señas Mexicana y sistema Braille, acciones que buscan promover una sociedad más accesible e incluyente para las personas con discapacidad.

De igual forma, anunció que serán notificados los ganadores del Concurso de Dibujo por la Inclusión, cuya convocatoria registró una amplia participación con más de mil 300 trabajos presentados por niñas, niños y jóvenes de distintas regiones del estado.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el desarrollo social, reducir rezagos y mejorar las condiciones de vida de las familias coahuilenses.