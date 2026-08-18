Coahuila se prepara para la industria de semiconductores

SALTILLO, COAH.- Coahuila comenzó a preparar las condiciones para incursionar en la industria de los semiconductores, luego de recibir el diagnóstico elaborado por la Universidad de Arizona, que identificó las capacidades y necesidades de la entidad para desarrollar este sector.

Luis Olivares, secretario de Economía de Coahuila, informó que una de las primeras medidas será ajustar los programas de determinadas escuelas técnicas estatales a los perfiles y conocimientos que demanda esta industria. "Con los resultados del diagnóstico que entregó la Universidad de Arizona y que fue el estudio previo para la factibilidad, hicimos acompañar por el secretario. El primer paso va a ser el alinear ciertos programas de algunas escuelas técnicas que tenemos en el Estado para poder tener, empezar a tener los elementos que esta industria requiere y empezaremos por ahí", explicó.

El estudio incluyó recomendaciones sobre las diferentes etapas de fabricación de semiconductores que podrían desarrollarse en Coahuila durante el corto plazo.

Como parte del proceso, autoridades estatales sostuvieron encuentros con directivos de empresas del sector que ya cuentan con presencia en entidades como Baja California Norte, Jalisco y Chihuahua. Olivares señaló que varias de estas compañías no contemplaban inicialmente a Coahuila entre sus alternativas de inversión, por lo que las reuniones permitieron presentar las ventajas y capacidades industriales de la entidad. "También pudimos conocer a muchos directivos de empresas de este sector, quienes tampoco tenían en el radar al estado. Algunas con presencia en otros estados del país, como Baja California Norte, como Jalisco, como Chihuahua. Bueno, que también fue importante es ponerles sobre la mesa las opciones de lo que Coahuila representa para la industria a nivel nacional", señaló.

El funcionario reconoció que uno de los principales retos para competir por estos proyectos será fortalecer la infraestructura, debido a las elevadas necesidades de energía que presentan algunas operaciones relacionadas con los semiconductores. En este rubro, destacó la capacidad eléctrica propia disponible en algunos parques industriales privados de Coahuila, característica que llamó la atención de los representantes empresariales durante los encuentros. "Tenemos que trabajar en tema de infraestructura. Son industrias que requieren ciertas características en temas de cantidades de energía. Al final hemos estado también platicando de muchas de las inversiones que los mismos parques industriales privados que tenemos en el Estado tienen esa gran ventaja, que tienen capacidad eléctrica propia. Entonces eso también es algo que llamó mucho la atención por allá", explicó.

Otro de los aspectos a atender será la infraestructura inmobiliaria, debido a que algunas compañías requieren sistemas constructivos y condiciones específicas que actualmente no se encuentran disponibles en el estado. "Algunas de estas industrias requieren sistemas de construcción, de ciertas facilidades inmobiliarias que hoy ya no tenemos en el Estado, que también sus constructores tendrán que poner su parte y adecuar sus infraestructuras y sistemas constructivos para que se adecue para esta", comentó. Aunque los centros de datos forman parte del ecosistema de los semiconductores, Olivares precisó que la estrategia inicial de Coahuila estará enfocada en la manufactura. Explicó que los data centers demandan cantidades elevadas de infraestructura eléctrica y no representan altos volúmenes de generación de empleos, por lo que la prioridad será atraer procesos manufactureros.

El secretario estimó que en aproximadamente 12 meses podrían comenzar a llegar al estado algunas actividades básicas del sector, particularmente relacionadas con el empaque y el testeo. Posteriormente, la intención es avanzar hacia procesos de mayor complejidad y, en el mediano plazo, alcanzar incluso actividades relacionadas con el diseño de productos.

Las regiones con mayores posibilidades para participar en esta estrategia son La Laguna, Monclova y Saltillo, debido a su desarrollo industrial y a las capacidades acumuladas durante años. "La parte de La Laguna, la parte de Monclova y sobre todo también Saltillo, que ya tiene un desarrollo industrial ya muy validado de muchos años", apuntó. Olivares indicó que, junto con la directora de ProCoahuila, se trabajará en estas tres regiones para generar las condiciones necesarias y competir por proyectos de la industria.

La magnitud de las inversiones representa otro de los atractivos del sector, ya que los proyectos de semiconductores pueden alcanzar montos de entre 150 y 500 millones de dólares. El funcionario explicó que algunas compañías pueden instalar inicialmente procesos automatizados, por lo que también será necesario determinar qué regiones cuentan con condiciones para recibir operaciones de ese tipo y cuáles tienen mayor capacidad para desarrollar actividades intensivas en mano de obra. De manera paralela, el Gobierno estatal trabaja en la preparación del capital humano. Esta estrategia contempla desde el fortalecimiento del idioma inglés hasta la capacitación en tecnicismos especializados relacionados con la industria de semiconductores. "Estaremos trabajando ahí diferentes del Gobierno del Estado para poder estar preparados, por cursos que están haciendo a distancia", indicó, al señalar que la Secretaría de Educación también tendrá participación en esta preparación.

Olivares aclaró que la incursión en semiconductores no implica abandonar las industrias convencionales que actualmente operan en Coahuila. "Seguimos trabajando en las industrias convencionales, lo que tenemos aquí. Sabemos que va a haber anuncios próximamente, inauguraciones de empresas que estamos por inaugurar y que queremos sacarlas antes de que termine el año", afirmó. Finalmente, adelantó que se preparan anuncios de inversión para distintas regiones y señaló que en la Región Centro existen tres proyectos que podrían darse a conocer antes de noviembre.