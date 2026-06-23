Nazira Zogbi promueve la reconversión de habilidades laborales en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Secretaría del Trabajo de Coahuila trabaja desde hace aproximadamente un año y medio en la reconversión de habilidades laborales para preparar a los trabajadores ante las nuevas exigencias del mercado, particularmente en áreas vinculadas con la automatización y las tecnologías emergentes, informó la titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro.

La funcionaria explicó que esta estrategia se desarrolla a través de los Consejos de Vinculación Educación-Empresa, donde la Secretaría participa tanto en organismos estatales como regionales, lo que permite mantener un diálogo permanente con instituciones educativas y centros de formación para el trabajo.

Recordó que hace algunos meses sostuvieron un encuentro con el director general de Centros de Formación para el Trabajo, durante el cual se analizó la necesidad de identificar las habilidades y competencias que demandarán los sectores productivos en los próximos años, especialmente ante el avance de los procesos de automatización.

Zogbi Castro señaló que actualmente ya existen nuevas carreras orientadas a responder a estas necesidades, tema que fue revisado a principios de año en instituciones como el Instituto Tecnológico de Saltillo.

Indicó que una parte importante de la población trabajadora de la región Sureste cuenta con experiencia en manufactura y, particularmente, en la industria automotriz, por lo que resulta indispensable fortalecer y actualizar sus capacidades para mantener la competitividad laboral.

Destacó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Coahuila participa activamente en esta estrategia mediante la revisión de la oferta educativa de sus 11 planteles y el desarrollo de programas de capacitación diseñados conforme a las necesidades específicas de las empresas.

La secretaria subrayó que uno de los principales desafíos es generar conciencia entre los trabajadores sobre la importancia de adaptarse a los cambios tecnológicos, independientemente de su edad. "No importa si somos jóvenes o mayores, tenemos que avanzar y adaptarnos para seguir siendo competitivos", expresó.

Como ejemplo, mencionó la transformación que provocó la pandemia de COVID-19, periodo en el que el trabajo remoto y la educación en línea pasaron de ser prácticas poco comunes a convertirse en herramientas habituales.

Añadió que las reuniones para revisar las necesidades de capacitación se realizan de manera trimestral, con el objetivo de identificar las asignaturas y competencias que requieren fortalecimiento.

Asimismo, anunció que este jueves se llevará a cabo la firma del Pacto Coahuila, donde uno de los ejes prioritarios será la capacitación y formación de líderes laborales. Otro de los temas centrales será el análisis de la transición hacia la jornada laboral de 40 horas.

Indicó que el líder sindical nacional Pedro Haces participará de manera remota en el encuentro, debido a compromisos de trabajo que actualmente atiende en México y Cuba.

Finalmente, destacó que el Pacto Coahuila fortalece el modelo de diálogo tripartita que distingue al estado, mediante la participación de los tres niveles de gobierno, el sector empresarial, las instituciones educativas y las organizaciones sindicales, con el propósito de construir acuerdos laborales de manera conjunta.