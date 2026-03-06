Manolo Jiménez promueve inversión europea en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.– El gobernador Manolo Jiménez Salinas sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Sección Económica y Comercial de la Unión Europea en México, así como con consejeros y consejeras económicos de 10 países de la región, con el objetivo de fortalecer la promoción de Coahuila como destino estratégico para la inversión europea.

El mandatario estatal presentó las principales fortalezas competitivas de la entidad en materia de Seguridad, Estado de Derecho, desarrollo industrial, capital humano y estabilidad laboral.

La delegación estuvo encabezada por la Sección Económica y Comercial de la UE en México y representantes de embajadas de Finlandia, Portugal, Francia, Alemania, República Checa, España, Hungría, Polonia, Irlanda y Bélgica.

Durante la reunión, se abordaron temas clave del entorno macroeconómico global, el proceso de modernización del Acuerdo Global México–Unión Europea, así como las ventajas que ofrece Coahuila para la instalación de empresas de origen europeo, particularmente en sectores estratégicos como el automotriz, energético, manufacturero y de innovación tecnológica. Manolo Jiménez, destacó, que la Unión Europea está conformada por 27 países y representa uno de los bloques económicos más importantes del mundo.

Subrayó que este bloque, de manera agregada, se posiciona como uno de los principales socios comerciales de Coahuila, con más de 1,200 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa en el periodo reciente analizado.

Señaló que con esta visita suman ya quince países europeos cuyos embajadores, consejeros comerciales o representantes diplomáticos han sido recibidos en Coahuila, consolidando una estrategia permanente de promoción internacional que se impulsa en coordinación con la Oficina de Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, encabezada por Hilda Flores, la Secretaría de Economía y Pro Coahuila.

Reiteró, que la seguridad, la certeza jurídica y la calidad de la mano de obra coahuilense continúan siendo factores determinantes para la llegada de nuevas inversiones. "En Coahuila trabajamos con orden y visión de largo plazo. Nuestra estabilidad es una de nuestras mayores fortalezas y eso genera confianza para que más empresas europeas se instalen y crezcan en nuestro estado", afirmó.

La agenda de la delegación incluyó encuentros con cámaras empresariales, universidades y empresas europeas establecidas en la entidad, así como recorridos por Saltillo, Torreón y Parras, fortaleciendo los lazos de cooperación económica, académica y cultural.

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila reafirma su compromiso de seguir posicionando al estado como uno de los destinos más competitivos y confiables de México para la inversión internacional.