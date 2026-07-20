Festival del vino en Coahuila: vendimias y cultura en Parras

Saltillo, Coah.- Este verano de 2026, en Coahuila los aromas y sabores de los buenos vinos y de la gastronomía se fusionarán con música en vivo, arte, cultura y un gran ambiente, con las tradicionales vendimias que este año prometen gratas experiencias para turistas y visitantes.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre se llevarán a cabo las vendimias de diversas casas vinícolas en los municipios de Parras de la Fuente, General Cepeda y Cuatro Ciénegas, donde se estima una asistencia de 28 mil personas y una derrama económica de alrededor de 50 millones de pesos.

Hace algunos días en el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente se llevó a cabo con éxito La Gran Vendimia "Festival Internacional del Vino y la Buena Vida", organizado por 830 Grandes Eventos, y que marca el inicio de las vendimias 2026.

Bodega Los Pirules en Cuatro Ciénegas celebrará su vendimia el 25 de julio; Los Durmientes el 1 de agosto, Las Pudencianas y Segovia Fuantos el 8 (abierta al público); y Casa Madero el 9 y 10 de agosto (abierta al público), todas en Parras.

Marqués de Aguayo el 15 de agosto; Sotelo el 29; Don Leo el 5 de septiembre, en Parras; mientras que en General Cepeda la bodega Sierto tendrá su vendimia el 12 de septiembre y Hacienda Florida una celebración especial del vino en septiembre.

Las vendimias ofrecen los mejores vinos de las bodegas participantes, catas y maridajes, gastronomía, música en vivo, arte, cultura, la tradicional pisada de uvas, presentaciones artísticas y muchas sorpresas más.

"Son una excelente oportunidad para que turistas y visitantes disfruten de la calidad de los vinos coahuilenses, de la gastronomía y de los paisajes maravillosos de los viñedos", señaló Cristina Amezcua, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

Expresó que estas vacaciones son días para recorrer viñedos, brindar entre amigos, disfrutar de la gastronomía regional, escuchar música, conocer nuestra cultura y vivir la hospitalidad que distingue a las y los coahuilenses.

"Hoy Coahuila se ha consolidado como uno de los grandes destinos vitivinícolas del país. Nuestros vinos son reconocidos nacional e internacionalmente, y detrás de cada etiqueta hay historia, tradición, innovación y el trabajo apasionado de productores que han puesto muy en alto el nombre de nuestro estado", destacó.