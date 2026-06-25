Coahuila reestructura su sector energético

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Coahuila avanza en la reestructura de las áreas relacionadas con los sectores energético y minero mediante la creación de una Dirección de Energía dentro de la Secretaría de Economía, con el propósito de especializar la atención y el desarrollo de proyectos estratégicos en la entidad.

Así lo informó el secretario de Economía, Luis Olivares, quien explicó que la nueva dirección retoma y reorganiza las funciones que anteriormente desempeñaba el clúster de energía, con el objetivo de concentrar en una sola área especializada las tareas técnicas y de planeación.

Detalló que esta dirección atenderá de manera integral el desarrollo del sector energético, particularmente en lo relacionado con la extracción de recursos no convencionales, además de brindar seguimiento especializado a proyectos considerados estratégicos para el estado.

Como parte de la reestructura administrativa, también se contempla la separación del área de minería, la cual asumirá funciones específicas relacionadas con proyectos mineros, la revisión de concesiones y la atención de expedientes que han permanecido pendientes durante varios años.

Olivares señaló que uno de los principales objetivos es destrabar proyectos en la región Carbonífera, considerada una zona clave para la actividad minera de Coahuila, mediante la agilización de trámites y la revisión de iniciativas rezagadas.

Agregó que estas acciones buscan dar mayor orden, eficiencia y capacidad técnica a la atención del sector energético-minero, en coordinación con la política impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Respecto a una posible incorporación de la Secretaría de Finanzas a esta reestructura administrativa, indicó que existe información preliminar, aunque todavía no hay definiciones, debido a que persisten incertidumbres en diversos procesos de reorganización gubernamental.

Finalmente, el secretario de Economía reiteró que la nueva configuración permitirá fortalecer la capacidad técnica de la dependencia para atender de manera más especializada los temas de energía y minería en Coahuila.