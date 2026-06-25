Javier Díaz impulsa programa fiscal en Saltillo para regularizar adeudos

SALTILLO, COAHUILA.- El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad un programa de estímulos fiscales que permitirá a los contribuyentes pagar únicamente un peso por concepto de recargos por año en el impuesto predial y otros gravámenes municipales durante el mes de julio.

La propuesta fue presentada por el alcalde Javier Díaz González durante la segunda sesión ordinaria de Cabildo de junio y tiene como propósito facilitar la regularización de adeudos y brindar apoyo a quienes mantienen obligaciones pendientes con el municipio.

El beneficio también aplicará al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y a diversos conceptos relacionados con establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, recolección de basura, Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto Sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles, mercados y servicios de tránsito.

Asimismo, se otorgará el mismo estímulo en adeudos derivados de sanciones administrativas y fiscales relacionadas con la expedición de licencias y refrendos para la colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios, así como por la ocupación de la vía pública.

Las autoridades municipales exhortaron a las y los contribuyentes a aprovechar el programa para regularizar su situación fiscal durante el periodo de vigencia del beneficio.

En otros asuntos abordados durante la sesión, el Cabildo ratificó a Isabel Andrea Martínez Galván como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Planeación (Implan).

Además, el regidor Eduardo Morelos Jiménez presentó una iniciativa de reforma al Reglamento para la Venta y Consumo de Alcohol en el Municipio de Saltillo, con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes elaboren, almacenen, distribuyan, comercialicen o expendan bebidas alcohólicas adulteradas, alteradas, contaminadas o falsificadas que incumplan las disposiciones sanitarias y fiscales.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y Reglamentos, Alcoholes y Salud Pública para su estudio, análisis y eventual dictaminación.