Emanuel Garza Fishburn destaca educación dual en Coahuila: más de 1400 estudiantes

SALTILLO, Coah. - Coahuila suma más de mil 400 estudiantes de educación media superior y superior en el modelo de educación dual, un esquema que cuenta con la participación de más de 300 empresas, informó el secretario de Educación estatal, Emanuel Garza Fishburn.

El funcionario destacó que la entidad trabaja con este sistema desde 2013, por lo que se ha consolidado como pionera y referente nacional en una modalidad que combina la enseñanza en las aulas con la práctica directa en los centros de trabajo.

Explicó que la colaboración entre empresas, instituciones educativas y estudiantes permite desarrollar las competencias y habilidades necesarias para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

Garza Fishburn señaló que el gobierno estatal mantiene el fortalecimiento de este esquema como parte de la estrategia Impulso Educativo, particularmente en el eje de aprendizajes esenciales. En estas acciones también participa el sector empresarial, con organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), identificada como uno de los principales impulsores del modelo a nivel nacional.

Añadió que Coahuila dispone de un Consejo Estatal de Educación Dual, en el que participan representantes de los sectores empresarial y académico. Además, cuenta con un acuerdo secretarial estatal que contribuye a dar sustento y consolidación a este sistema de formación.

Sobre las acciones previstas para el cierre del año, el titular de Educación indicó que continuarán los trabajos en los diez ejes de Impulso Educativo, entre los que se encuentran aprendizajes esenciales, educación socioemocional, ciudadana y global.

Asimismo, reconoció la labor de maestras y maestros, así como la participación de madres y padres de familia en el proceso educativo.

En relación con los planteles que presentan deficiencias en servicios básicos o necesitan fumigación, el secretario afirmó que existe coordinación con autoridades estatales y municipales para atender los reportes de manera oportuna.

Finalmente, indicó que también se da seguimiento a los protocolos establecidos para proteger a la comunidad escolar ante las temperaturas extremas.