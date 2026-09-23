Modelo de Seguridad Coahuila mejora percepción de seguridad en la entidad

Saltillo, Coah. - El Modelo de Seguridad Coahuila es ejemplo nacional y es una estrategia que ha dado excelentes resultados gracias a la voluntad, la coordinación y el trabajo en equipo entre todas las instituciones de seguridad que actúan día con día por mantener a nuestra entidad en orden y en paz.

Prueba de lo anterior son los resultados que arrojó la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, donde se señala que Coahuila es el estado más seguro de todo México.

El Modelo Coahuila se ha ido fortaleciendo y mejorando los índices de seguridad en la entidad: en 2021 se tenía un 43.3 por ciento de percepción de seguridad ante la ciudadanía y hoy, en 2026, alcanza un 71.5 por ciento; siete de cada 10 coahuilenses se sienten seguros en su estado.

La media nacional de la ENVIPE 2026 es del 24.7 por ciento.

En esta última encuesta, Coahuila superó a Yucatán (63.8 %), Aguascalientes (57.8 %), Querétaro (53.4 %) y Baja California Sur (49.4 %).

El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha reiterado que los niveles de paz y tranquilidad que se viven en todas las regiones del estado se han construido gracias al trabajo conjunto entre las y los coahuilenses, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada, las fiscalías, la Policía Estatal, las policías municipales, los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado; juntos trabajando en una misma dirección.

De la misma manera, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Coahuila tiene a las tres ciudades de la entidad que se miden en este indicador dentro del Top 5 entre las de mejor percepción de seguridad de todo México.

En esta medición, Piedras Negras se mantiene como la segunda ciudad más segura de México y como la frontera más segura del país.

Saltillo mejoró una posición respecto a la pasada encuesta, al pasar del cuarto al tercer lugar nacional, y se conserva como la ciudad capital más segura de México.

Además, Torreón se ubica en el quinto lugar nacional entre las ciudades más seguras.

Desde el inicio de la actual administración estatal, el Modelo de Seguridad Coahuila, basado en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, se ha ido reforzando para mejorar el blindaje de nuestra entidad.

El Gobierno del Estado ha invertido miles de millones de pesos en el tema de seguridad en acciones de infraestructura, patrullas, uniformes, capacitación, armas, equipamiento, así como en mejorar las condiciones laborales de las y los elementos de las diferentes corporaciones.

En lo que va de la gestión de Manolo Jiménez, se han construido o están en proceso 18 cuarteles para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada, así como un Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la construcción de cinco arcos de seguridad carreteros ubicados en zonas estratégicas de nuestra entidad.

Se ha fortalecido el sistema de videointeligencia estatal con infraestructura de primer nivel, con la capacidad de prevenir y reaccionar ante situaciones de riesgo.

En todas estas acciones se han invertido más de ocho mil millones de pesos, y tan solo en 2026 se ejerce un presupuesto sin precedentes para el tema de seguridad, de más de cuatro mil millones de pesos, con lo que se reitera el compromiso de Manolo Jiménez de seguir reforzando la seguridad de las familias.

Más de 12 mil elementos de todas las corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales trabajan diariamente por mantener a Coahuila en orden y en paz.

De la misma manera, en Coahuila se tiene la red ciudadana más grande de grupos de WhatsApp, lo cual ha dado una confianza y una sinergia entre autoridad y población.

"En Coahuila no estamos exentos de que ocurra algún hecho, pero cuando pasa, tenemos la capacidad de actuar de manera determinante y contundente", manifestó el Mandatario estatal.