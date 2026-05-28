IEC exhorta a partidos sobre uso de Lista Nominal en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila emitió un exhorto dirigido a los partidos políticos acreditados ante el organismo, así como a las candidaturas independientes que participan en el actual proceso electoral, para que informen correctamente a sus representantes ante las Mesas Directivas de Casilla y Comités Distritales Electorales sobre las restricciones en el uso de la Lista Nominal de Electores.

El organismo electoral señaló que dicho listado únicamente podrá utilizarse durante la Jornada Electoral del próximo 7 de junio y exclusivamente dentro de la casilla correspondiente.

De igual manera, el IEC recordó que está estrictamente prohibida la reproducción, almacenamiento o resguardo de la Lista Nominal por cualquier medio, ya sea impreso, óptico, magnético o mediante cualquier otra modalidad.

Asimismo, indicó que, en caso de que alguna casilla no sea instalada, los listados deberán entregarse a más tardar el 15 de agosto de 2026 en las oficinas centrales del Instituto Electoral de Coahuila.

Con este llamado, el IEC busca reforzar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección de datos electorales y garantizar el uso adecuado de la información contenida en la Lista Nominal de Electores durante el proceso comicial.