Iván Terashima lanza brigadas de prevención en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Con el propósito de acercar programas de prevención a las y los jóvenes y fomentar la toma de decisiones responsables, el Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve) pondrá en marcha las brigadas "Vive Libre en tu Barrio" en colonias identificadas con mayores índices de violencia en el estado.

Así lo informó el director del organismo, Iván Terashima Zamora, quien explicó que estas jornadas se desarrollarán directamente en distintas comunidades como parte de una estrategia que busca fortalecer la prevención y el acompañamiento a la juventud.

El funcionario señaló que las brigadas se estarán realizando en diferentes municipios de Coahuila, con el objetivo de llevar información, orientación y actividades que promuevan estilos de vida saludables entre los jóvenes.

"Las brigadas ´Vive Libre en tu Barrio´ se van a estar llevando a todo Coahuila; el próximo miércoles estaremos en el municipio de Nava", indicó.

Terashima Zamora explicó que para determinar las zonas donde se realizarán estas actividades se mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, dependencia que cuenta con los indicadores que identifican las colonias con mayor incidencia delictiva.

De esta manera, dijo, se busca que las brigadas lleguen a los sectores donde existe mayor necesidad de fortalecer las acciones preventivas.

El titular del Icojuve destacó que la intención es trabajar directamente en territorio y mantener cercanía con la población juvenil, siguiendo la instrucción del gobierno estatal de llevar programas y apoyos a las comunidades.

"Vamos a acudir a las colonias para estar cerca de los jóvenes y que sepan que el gobierno de Manolo Jiménez trabaja de manera coordinada para atender las necesidades de la ciudadanía", expresó.

Finalmente, subrayó que estas brigadas forman parte de una estrategia integral en la que participan diversas dependencias estatales para promover entornos más seguros y oportunidades de desarrollo para la juventud coahuilense.