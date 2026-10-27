Iniciativa de Guadalupe Oyervides busca modificar Ley de Acceso en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Congreso de Coahuila recibió una iniciativa para reconocer como violencia contra las mujeres las conductas que busquen causarles daño, incluso cuando la agresión no llegue a concretarse, informó la diputada Guadalupe Oyervides Valdés.

La propuesta plantea modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para armonizar la legislación estatal con los cambios aprobados a nivel federal.

La legisladora explicó que el objetivo es establecer expresamente que la violencia no debe reconocerse únicamente cuando existe un daño consumado, sino también cuando las acciones u omisiones están dirigidas a provocarlo.

Con la modificación, se contemplaría como violencia cualquier conducta que cause o pretenda causar la muerte, así como daño o sufrimiento físico a una mujer. El planteamiento también incluye las acciones encaminadas a provocar afectaciones sexuales, psicológicas, económicas o patrimoniales, aunque el resultado buscado no llegue a materializarse.

La Cámara de Diputados federal ya aprobó este ajuste, que incorpora a la legislación la expresión "que pretenda causarle daño", con el propósito de fortalecer la prevención y la protección anticipada de las mujeres.

De acuerdo con la propuesta, este reconocimiento permitiría considerar conductas que no produzcan un daño material o en las que no se concrete el resultado perseguido, ampliando así el alcance de las disposiciones legales para atender la violencia contra las mujeres.