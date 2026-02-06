Coahuila se prepara para lanzar campaña turística de Semana Santa 2026

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Coahuila se prepara para lanzar la campaña estatal de promoción turística de Semana Santa 2026, con el objetivo de rebasar los mil millones de pesos en derrama económica y superar la afluencia de 867 mil visitantes alcanzada durante el periodo vacacional del año anterior.

La Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua, afirmó que el estado cuenta con condiciones favorables para mejorar sus indicadores turísticos, gracias al posicionamiento logrado en los últimos años y al fortalecimiento de su oferta de atractivos.

Acciones de la autoridad

La funcionaria adelantó que, tras los resultados obtenidos con la estrategia Sorpréndete con Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentará en breve la renovación del programa En Coahuila hay Plan, el cual buscará impulsar segmentos clave como el turismo gastronómico, la ruta vitivinícola, el patrimonio paleontológico y los ocho Pueblos Mágicos de la entidad.

Amezcua subrayó que las cifras del periodo vacacional anterior reflejan el potencial turístico del estado, al registrar una ocupación hotelera promedio del 74 por ciento, además de alcanzar llenos totales durante los fines de semana en los principales destinos con nombramiento de Pueblo Mágico.

Detalles confirmados

Como parte de las novedades para el próximo año, destacó la incorporación de Coahuila a la dinámica turística del Mundial de Futbol 2026, lo que representa una oportunidad para atraer visitantes nacionales e internacionales. Señaló que ya se trabaja de manera coordinada con distintas dependencias estatales para definir una estrategia integral de atención y promoción.

Finalmente, indicó que el anuncio del gobernador sobre Coahuila listo pa´l Mundial permitirá aprovechar la infraestructura, conectividad y condiciones de seguridad del estado, con la intención de captar un flujo turístico que anteriormente no se consideraba dentro de las proyecciones tradicionales.