Incongruencias en austeridad las peluquerías de San Lázaro

SALTILLO, COAH.- El Diputado Federal Jericó Abramo Masso cuestionó la polémica generada en torno a la estética ubicada en el Senado de la República, al señalar que este tipo de servicios han existido desde hace décadas tanto en la Cámara Alta como en la Cámara de Diputados, por lo que consideró que el tema central no es su existencia, sino la incongruencia en el discurso de austeridad de algunos legisladores de Morena.

El legislador explicó que el Senado ha contado con este servicio "toda la vida", mientras que en San Lázaro existen dos peluquerías desde hace más de 40 años. Sin embargo, sostuvo que resulta criticable que quienes se han presentado como figuras austeras y sencillas del partido oficial, ahora reconozcan el uso de estas instalaciones.

"Lo criticable es que aquellos que decían que eran muy humildes, muy honestos y muy sencillos, hoy vengan a decir que la utilizan, porque hay que verse guapas y guapos antes de entrar a las sesiones. Entonces, que reconozcan lo que tienen y se acaben las simulaciones de Morena", expresó.

Abramo Masso acusó que existe una diferencia entre el discurso político y las acciones reales de algunos representantes, al señalar que hay legisladores que proyectan una imagen de austeridad, pero portan artículos de alto valor, como bolsas o relojes de hasta 150 mil pesos. En ese sentido, afirmó que esta situación refleja una contradicción que, dijo, afecta la credibilidad política.

Asimismo, el diputado federal criticó lo que calificó como un retroceso en materia de transparencia, al señalar que la desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia limita el acceso de la ciudadanía a la información sobre el gasto público.

"Hoy los ciudadanos y los medios tenían herramientas para saber cuánto gastaba un alcalde, un gobernador o el propio gobierno federal. Ahora regresamos a esquemas de opacidad que antes se criticaban", finalizó el legislador.