Fiscalía exhorta a prevenir robos durante vacaciones decembrinas

SALTILLO, COAHUILA.- Ante la proximidad del periodo vacacional, el delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la región sureste, Julio Loera, llamó a la ciudadanía a fortalecer la prevención del delito, especialmente en materia de robos a casa habitación y durante retiros bancarios.

Loera enfatizó la importancia de crear comunidad con los vecinos para mantener vigilancia mutua, particularmente cuando una familia planea salir de la ciudad.

"Lo ideal es encargar a quienes se quedan que estén atentos y se unan a los grupos de seguridad de WhatsApp en Saltillo. También es fundamental dejar bien asegurados los inmuebles", señaló.

Acciones de la autoridad

En cuanto a la seguridad personal, recomendó evitar acudir solos a retirar dinero de cajeros automáticos y no permitir que adultos mayores realicen estas operaciones sin acompañamiento.

Según explicó, este sector suele ser blanco de personas que se aprovechan simulando ayuda o solicitando apoyo para realizar movimientos financieros.

Detalles confirmados

Al referirse a los índices delictivos recientes, el delegado destacó que los robos de alto impacto registraron una disminución del 22% respecto a la semana anterior.

"Tenemos números muy buenos; en los últimos 20 años son de los mejores índices delictivos", subrayó, atribuyendo los resultados a las estrategias de seguridad implementadas en Coahuila.

Finalmente, reiteró a los ciudadanos que saldrán de vacaciones la necesidad de reforzar la seguridad en sus hogares: "Dejen encargado a un vecino o familiar, que puedan darle vueltas al domicilio y aseguren puertas, candados y cualquier acceso. Entre más complicado sea ingresar, menos probabilidades hay de que un ladrón lo intente.