Coahuila refuerza alfabetización en Guerrero y Candela: IEEA

SALTILLO, COAH.- Coahuila mantiene el índice de analfabetismo más bajo del país, con apenas el 1.2 por ciento de su población que no sabe leer ni escribir. No obstante, el Gobierno del Estado reforzará las acciones de alfabetización en los municipios de Guerrero y Candela, donde el indicador aún supera el parámetro recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El director del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), Jaime Bueno Zertuche, informó que el principal reto consiste en localizar a las personas que permanecen fuera del sistema educativo, principalmente adultos mayores y habitantes de comunidades rurales de difícil acceso.

Explicó que, aunque el porcentaje estatal es reducido, existe el compromiso de brindar oportunidades de aprendizaje a quienes aún enfrentan esta condición. "El porcentaje es muy pequeño, apenas del 1.2 por ciento de la población; sin embargo, nuestro compromiso es encontrar a esas personas y brindarles la oportunidad de aprender a leer y escribir", expresó.

Bueno Zertuche recordó que la Unesco considera aceptable una tasa inferior al cuatro por ciento, por lo que destacó que Coahuila se encuentra muy por debajo de ese umbral y encabeza los indicadores nacionales en materia de alfabetización. Sin embargo, señaló que los municipios de Guerrero y Candela todavía presentan porcentajes superiores a ese parámetro, por lo que el IEEA desplegará brigadas especializadas para recorrer comunidades, identificar a personas en rezago educativo e incorporarlas a los programas de alfabetización.

Indicó que estas acciones permitirán acercar los servicios educativos a localidades donde las condiciones geográficas y la dispersión poblacional han dificultado históricamente el acceso a este tipo de apoyos. El funcionario afirmó que la estrategia forma parte del compromiso estatal de garantizar el derecho a la educación y reducir las brechas de rezago que aún persisten en algunos sectores de la población.

Añadió que la meta es disminuir el índice de analfabetismo en Guerrero y Candela por debajo del cuatro por ciento, lo que convertiría a Coahuila en la primera entidad del país donde todos sus municipios se ubiquen dentro de los parámetros recomendados por la Unesco. Finalmente, destacó que alcanzar este objetivo representaría un avance significativo en materia educativa y consolidaría los esfuerzos institucionales para garantizar el acceso a la alfabetización sin importar la edad o el lugar de residencia de las personas.