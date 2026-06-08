Coahuila prepara recorridos turísticos para el Mundial 2026

SALTILLO, Coahuila.-Con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Coahuila ya tiene listos los recorridos turísticos que buscarán atraer a miles de visitantes que llegarán a la región para disfrutar de la máxima fiesta del fútbol.

El director de la OCV Coahuila, Raúl Rodarte, informó que, en coordinación con el Municipio de Saltillo, la Secretaría de Turismo y la Asociación de Touroperadores, se integraron diversos paquetes turísticos que serán promocionados durante más de 20 días en un recinto ubicado en la zona metropolitana de Monterrey, donde se transmitirán más de 50 partidos mundialistas y se realizarán actividades complementarias como conciertos y funciones de lucha libre.

Explicó que los paquetes están diseñados para ofrecer a los visitantes una experiencia integral de Coahuila, con traslados terrestres desde Monterrey, visitas a viñedos, restaurantes, museos y otros atractivos turísticos de la región sureste del estado. "Los productos turísticos consisten en el traslado vía terrestre, la visita a un viñedo, a algún restaurante, algún museo y, si el usuario lo desea, también hospedaje", detalló.

Los recorridos contemplan opciones de un día, con salidas y regresos el mismo día en jornadas de aproximadamente 12 horas, así como tours de dos y hasta tres días para conocer con mayor profundidad destinos como Saltillo y Arteaga, entre otros municipios de la región. Rodarte destacó que la estrategia busca aprovechar la concentración de selecciones, delegaciones y aficionados que se hospedarán principalmente en Monterrey, San Pedro y el área metropolitana, perfilando la oferta hacia visitantes de nivel socioeconómico medio y medio alto interesados en complementar su experiencia mundialista con actividades turísticas.

La promoción se realizará desde un stand de aproximadamente 36 metros cuadrados instalado en el recinto, donde además de difundir los atractivos de Coahuila, se comercializarán directamente los paquetes turísticos. "Lo que sí sentimos es que el usuario nacional o regional puede desplazarse a una ciudad sede para disfrutar de todas las actividades que se estarán ofreciendo y nosotros aprovechar esa oportunidad", señaló.

La expectativa es que el Mundial genere un incremento moderado en la ocupación hotelera de la región, estimado entre 10 y 15 por ciento sobre los niveles habituales, mientras las autoridades turísticas afinan los últimos detalles para recibir a los visitantes.