Coahuila espera cerrar 2026 con nuevas inversiones

SALTILLO, COAH.- Coahuila prevé concluir 2026 con alrededor de 60 proyectos de inversión, luego de confirmar recientemente la llegada de dos nuevas empresas vinculadas con los sectores de logística, empaque y autopartes, informó Sofía Delgadillo, directora general de Pro Coahuila.

La funcionaria explicó que ambas inversiones fueron confirmadas durante la última semana; sin embargo, sus nombres y otros detalles permanecerán bajo reserva hasta que las compañías autoricen la divulgación oficial de la información.

Precisó que uno de los proyectos corresponde a actividades de logística y empaque, mientras que el segundo está relacionado con la industria automotriz, específicamente con la fabricación de autopartes.

"Tenemos alrededor de 60 proyectos que se van a cerrar para este año. Hay algunas nuevas inversiones confirmadas, pero por ser parte de este sector tenemos que mantener cierta confidencialidad hasta que los corporativos den su autorización", señaló.

Delgadillo indicó que el cierre del año es una etapa relevante para la atracción de capital, debido a que las empresas revisan sus presupuestos y definen las inversiones que desarrollarán durante el siguiente ejercicio fiscal.

Por esta razón, consideró que todavía existe la posibilidad de sumar nuevos anuncios antes de finalizar diciembre, como resultado de las negociaciones y gestiones que se han mantenido a lo largo de 2026.

"Podríamos cerrar con estas dos que ya tenemos confirmadas y, a lo mejor, alguna otra. Normalmente son épocas en las que las empresas cierran presupuestos y toman decisiones, y estamos esperando algunas otras confirmaciones de proyectos que hemos trabajado durante el año", explicó.

En cuanto a la Región Centro de Coahuila, la titular de Pro Coahuila señaló que hay proyectos que continúan en etapa de negociación, aunque hasta ahora no se han confirmado nuevas empresas para esa zona.

Pese a ello, destacó que el propósito es cerrar el año con inversiones concretadas y conservar una cartera de proyectos que permita dar continuidad a las labores de promoción económica durante 2027.

La funcionaria agregó que las acciones emprendidas para posicionar a Coahuila como destino de inversión comienzan a mostrar resultados, por lo que continuarán las gestiones con los corporativos interesados en establecer operaciones en el estado.