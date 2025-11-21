Sentencian a 14 años de prisión a Iván N y Jesús N en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, consiguió que un Juez de Distrito del Sistema Penal Acusatorio impusiera una sentencia de 14 años de prisión a Iván "N" y Jesús "N".

Ambos fueron declarados culpables de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, relacionados con el transporte de marihuana, cocaína y metanfetamina.

¿Qué ocurrió?

Como se recordará, los hechos ocurrieron en septiembre de 2023, cuando elementos de la Policía Civil de Coahuila realizaban un recorrido de vigilancia en las inmediaciones del bulevar Vito Alessio Robles, en Saltillo.

Los agentes detectaron un tractocamión con dos remolques estacionado a un costado del camino y decidieron acercarse para indagar los motivos por los que el conductor se había detenido.

Durante la inspección, los policías percibieron un intenso olor a marihuana proveniente del vehículo. Al revisar el interior del camarote observaron paquetes envueltos en plástico transparente, por lo que procedieron a detener a los dos ocupantes y asegurar la unidad.

En el lugar fueron localizadas cuatro armas largas, 15 armas cortas, cartuchos útiles, chalecos tácticos, portacargadores, placas balísticas, dos teléfonos celulares y otros objetos vinculados con actividades delictivas.

Asimismo, se aseguraron 124 kilos 820 gramos de marihuana, tres kilos 175 gramos de cocaína en piedra, tres kilos 851 gramos ocho miligramos de cocaína sólida y tres kilos 190 gramos de metanfetamina.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras integrar las pruebas, el Ministerio Público Federal presentó el caso a través de un procedimiento abreviado, lo que permitió obtener la sentencia condenatoria en contra de los dos imputados por los delitos antes mencionados.