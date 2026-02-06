Vinos y Dinos se renueva con la participación de 22 casas vitivinícolas en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Con la mira puesta en el Mundial y en el fortalecimiento del turismo enológico, la iniciativa Vinos y Dinos entra en una nueva etapa operativa que contempla la participación de 22 casas vitivinícolas en Coahuila.

Así lo informó Lydia González, titular de Turismo de Saltillo, tras encabezar la primera reunión operativa con todos los integrantes del programa.

Acciones de la autoridad

Durante el encuentro se definió la planeación anual de la ruta, que ahora duplica su tamaño al pasar de 11 a 22 viñedos, lo que permitirá, de acuerdo con las estimaciones, un crecimiento del 50% en la afluencia y actividad turística.

González destacó que esta expansión busca atender tanto a visitantes con estancias prolongadas como a quienes cuentan con tiempo limitado.

Una de las principales novedades es la integración de viñedos urbanos ubicados en Saltillo, como Hacienda El Secreto, Hacienda San Francisco y Monterojo, los cuales se suman como una alternativa accesible para los turistas que permanezcan en la ciudad por periodos cortos.

Detalles confirmados

El rediseño de la operatividad también incluye la actualización de la señalética de la ruta, la cual ya había recibido un "refresh" el año pasado y ahora será reforzada para esta nueva etapa.

Además, se mantiene el elemento distintivo del programa: los dinosaurios emblemáticos que identifican a cada casa vitivinícola.

Sobre la asignación de los dinosaurios, la funcionaria explicó que la selección se realizó con base en la época y las especies que habitaron la región, tomando como referencia los hallazgos paleontológicos registrados en Coahuila.

Impacto en la comunidad

Con estas acciones, Vinos y Dinos busca consolidarse como un producto turístico estratégico para el estado, aprovechando el contexto internacional que traerá consigo el Mundial y reforzando la identidad local a través del vino y la riqueza histórica de la región.