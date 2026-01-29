Descuento del 15% y sorteo de premios en pago de predial en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a aprovechar los últimos días del mes de enero para realizar el pago de su predial y obtener un 15 por ciento de descuento.

Esto, además de tener la posibilidad de participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos cada uno.

Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, informó que estos dos estímulos se encuentran vigentes únicamente durante el mes de enero, por lo que invitó a las y los contribuyentes a aprovechar y realizar su pago, y verlo reflejado en obras, servicios y acciones para beneficio de la ciudad.

Acciones de la autoridad

Para ello, se encuentran disponibles las cajas de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; mientras que la caja del Mercado Juárez atiende de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Los módulos externos en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape trabajan de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Asimismo, se puede realizar el pago en línea a través de la plataforma Saltillo Fácil en www.saltillofacil.gob.mx, seleccionando "Paga tu predial" y posteriormente consultando mediante la clave catastral.

En caso de no contar con la clave catastral, esta puede consultarse mediante la dirección del predio, validando previamente los datos de identificación de la o el propietario.

Se puede acceder también a la plataforma Saltillo Fácil desde la página oficial del Municipio, www.saltillo.gob.mx.

El pago del predial se puede realizar, además, a través del Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, en el número 844-160-08-08, seleccionando la opción 1 "Consulta de adeudo y pago predial", escribiendo la clave catastral y el nombre completo. El sistema informará el monto del adeudo y enviará un enlace seguro para proceder al pago.

Otra opción es a través del Visor Saltillo en https://visor.saltillo.gob.mx/, donde se debe seleccionar la opción "Capas", ubicada en la parte superior derecha del portal, y posteriormente "Paga tu predial".

Ahí se deberá buscar el predio ingresando calle, número y colonia; localizarlo en el mapa haciendo clic para seleccionarlo; y elegir la opción "Paga en línea".

Detalles confirmados

La tesorera municipal recordó además que durante enero se cuenta con un 50 por ciento de descuento en los recargos acumulados para quienes presenten adeudos de años anteriores.

Durante el mes de febrero se ofrecerá un 10 por ciento de descuento y en marzo, del 5 por ciento.