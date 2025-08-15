Gobierno de Saltillo mejora seguridad vial con reductores de velocidad

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las distintas acciones enfocadas en mejorar la seguridad vial para peatones y automovilistas en la ciudad, el gobierno a cargo de Javier Díaz González instaló reductores de velocidad sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, a la altura del cruce con la calle Petra Siller.

Estas acciones por parte de personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública se realizan con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas y en respuesta a las peticiones ciudadanas para mejorar la movilidad en esta vialidad al norte de Saltillo.

"Entre nuestros principales compromisos con las y los saltillenses, se encuentra brindar una ciudad más segura para todas y todos, por lo que de manera permanente trabajamos en las principales vialidades y al interior de nuestras colonias y barrios para mejorar la calidad de vida en la ciudad", afirmó el alcalde Javier Díaz González.

Entre los trabajos realizados en este punto de la ciudad, el Gobierno de Saltillo, a través de su programa "Aquí Andamos" instaló tres reductores de velocidad de tipo bordillo en el carril de sur a norte, así como tres bordillos más en el sentido norte a sur; además de aplicar pintura amarilla a fin de visibilizar estos reductores viales.

De manera paralela y para brindar mayor seguridad a vecinas y vecinos del oriente de Saltillo, el Ayuntamiento de Saltillo trabajó en la instalación de un reductor de velocidad al interior de la colonia González, entre las calles Río Sabinas y Jesús Nuncio.

Asimismo, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas de "Aquí Andamos" intervienen de manera integral vialidades como los bulevares Emilio Arizpe de la Maza, Prolongación Francisco de Urdiñola, Otilio González, Mirasierra, Sarmiento, Isidro López Zertuche, Francisco Coss, Vito Alessio Robles, Antonio Cárdenas, las calzadas Francisco I. Madero, Antonio Narro y el periférico LEA, con acciones como delimitación de carriles centrales, pintura en camellones, limpieza y deshierbe, entre muchas más.

El Gobierno Municipal exhorta a la población a conducir de manera moderada, así como a respetar los señalamientos viales y las velocidades máximas en la ciudad, en beneficio de todas y todos en Saltillo.