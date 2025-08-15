Festival de la Paella 2025: Un evento gastronómico consolidado en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- A nombre del alcalde Javier Díaz González, la directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, asistió a la presentación de la 15 edición del Festival de la Paella 2025 y señaló que este evento se ha consolidado como uno de los más importantes en el rubro gastronómico en Saltillo.

González Rodríguez apuntó que estos proyectos dejan muchos beneficios a la ciudad, gracias a un trabajo coordinado que se hace entre los gobiernos estatal, municipal y los diferentes actores sociales.

"Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, seguiremos trabajando en equipo para la realización de este tipo de eventos que, en el ámbito de turismo gastronómico, permiten visibilizar a Saltillo", apuntó la funcionaria municipal.

La 15 edición del Festival de la Paella se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 5:00 de la tarde en la Universidad La Salle Saltillo, los boletos estarán disponibles a partir del lunes 18 de agosto en la plataforma boletopolis.com, con un precio de 950 pesos y 350 pesos para niños.

El director de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, afirmó que se espera una asistencia de 3 mil personas y que el 50 por ciento de lo recaudado por la venta de boletos se canalizará al Voluntariado del DIF Saltillo.

A nombre de Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF municipal, la subdirectora del Voluntariado del DIF Saltillo, Melissa Quijano Aguirre, agradeció el apoyo que se brindará a las causas de este organismo, las cuales son encausadas a los sectores más vulnerables de la población.

En representación de la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, la subsecretaria de la dependencia, Martha Moncada Zertuche, dijo que estos eventos son posible, gracias a los trabajos coordinados que se realizan y, en especial, a la seguridad que se vive en Saltillo y en Coahuila.

"Se espera un buen ambiente familiar, con este delicioso platillo de paella, música y amigos", afirmó Juan Carlos Guerra, expresidente de la Canirac Saltillo y quien fungirá como presidente del jurado en esta edición del festival.

Durante la presentación del evento se informó que se espera la participación de entre 35 y 40 equipos y que hubo un incremento en la bolsa de premios en efectivo que se entregará a quienes obtengan los primeros lugares.

Para dar a conocer los detalles del Festival de la Paella 2025 también estuvo presente el hermano Gustavo Ramírez Barba, rector de la Universidad La Salle Saltillo; así como Enrique López Negrete, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo.