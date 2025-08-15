Donación de pipa de agua en Saltillo para fortalecer abasto

SALTILLO, COAHUILA.- En un nuevo esfuerzo unido entre sociedad y gobierno, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, recibió de parte de la empresa Promocom Desarrollos la donación de una pipa de agua la cual servirá para fortalecer el abasto de este recurso a todos los sectores de la ciudad.

Díaz González apuntó que su administración se caracteriza por este tipo de sinergias con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con la iniciativa privada, así como con organizaciones de la sociedad civil.

"No hay mejor política que cuando ciudadanizamos los planes y proyectos, cuando unimos todos los esfuerzos como en esta ocasión, con el único fin de hacer de Saltillo una mejor ciudad para todas y todos", expresó el Alcalde.

Javier Díaz comentó que son varias las estrategias para fortalecer el abasto de agua a todos los sectores de la población, recordó que uno más es la apertura de más pozos que sumarán a la red de distribución más de 250 litros por segundo, lo que representa un 10 por ciento adicional a lo que se tiene en la actualidad.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, comentó que la donación de la pipa se hace a través de las empresas Promocom Desarrollos y GP Viviendas, quienes son integrantes de la Asociación de Constructores Hispanos de Texas.

Olache Valdés dijo que se trata de una pipa de agua con capacidad de 5 mil litros, equipada con gato hidráulico, motobomba, y manguera de descarga de 10 metros de longitud, que tiene un costo de 150 mil pesos.

El empresario José Ángel de la Garza, de la empresa Promocom Desarrollos, afirmó que seguirán trabajando de la mano con las autoridades para implementar acciones a favor de la ciudadanía.

"Estamos convencidos de que las ciudades crecen y se desarrollan en la medida en que gobierno, iniciativa privada y sociedad civil suman esfuerzos y trabajan de la mano", expresó de la Garza.

En la entrega de la pipa también estuvo presente la regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Amal Esper Serur; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; la tesorera, Lissette Álvarez Cuéllar; y la titular de Centros Comunitarios y Enlace de Saltillo con ciudades de Texas, Gabriela Montemayor González, así como integrantes del Consejo Ciudadano del Medio Ambiente, y ambientalistas.