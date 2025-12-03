Incendio en Saltillo: bomberos controlan fuego en colonia Isabel Amalia

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este miércoles, un incendio en la colonia Isabel Amalia provocó la rápida intervención de autoridades de emergencia, luego de que residentes detectaran una densa columna de humo que salía de una vivienda ubicada sobre la calle Aeropuerto de Mérida.

El reporte, realizado alrededor de las 8:00 horas, alertó a los servicios de seguridad, que acudieron al domicilio marcado con el número 1762. Al llegar, elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal subieron a la azotea, donde encontraron una mezcla de maleza y desechos ardiendo.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la primera información, el hijo del propietario había prendido fuego al material con la intención de deshacerse de él, pero las llamas se extendieron más de lo previsto.

El equipo de bomberos trabajó varios minutos para evitar que el incendio se propagara hacia otras áreas de la vivienda o a casas contiguas. Tras controlar la situación, confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Detalles del incendio en la colonia Isabel Amalia

A pesar de ello, algunos habitantes manifestaron su inconformidad por el humo que ingresó a sus hogares y señalaron que la acumulación de basura en dicha propiedad se ha convertido en un riesgo latente para la comunidad.