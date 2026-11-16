SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo aseguró mil 532 motocicletas en lo que va del año, tras detectar que sus conductores infringían diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que estas acciones responden a la instrucción del alcalde Javier Díaz González de fortalecer la seguridad vial mediante medidas preventivas de accidentes.

Acciones de la autoridad

A través de la Subdirección de Tránsito, las autoridades mantienen filtros itinerantes en colonias de todos los sectores, entre ellas Mirasierra, Saltillo 2000, Teresitas, Zona Centro, Zaragoza, Fundadores y Hacienda Narro.

Durante las inspecciones, los agentes verifican el uso obligatorio de casco, la portación de placas, el respeto a los límites de velocidad, el cupo máximo de pasajeros permitido y que los tripulantes no conduzcan en estado de ebriedad. Estas revisiones también se aplican de forma aleatoria en los operativos antialcohol.

Infracciones y sanciones

El funcionario precisó que las infracciones derivan en sanciones administrativas; sin embargo, cuando los conductores carecen de licencia de conducir o tarjeta de circulación, las unidades son aseguradas y trasladadas a los corralones municipales.

Para recuperar sus vehículos, los propietarios deben cubrir el pago de las multas correspondientes y regularizar sus derechos de control vehicular.

Garza Félix reiteró que el objetivo central de los operativos es reducir los percances viales, ya que circular sin casco, a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol representa un alto riesgo tanto para los conductores como para sus acompañantes.