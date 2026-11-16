SALTILLO, COAH.- El Museo del Desierto (MUDE) será sede del festival Vestygia el próximo 20 de noviembre, un encuentro que combinará gastronomía regional, vinos, destilados y música en vivo a beneficio del DIF Saltillo.

El evento se realizará de las 19:00 horas a las 02:00 de la madrugada y reunirá propuestas culinarias y bebidas de la región sureste de Coahuila, además de actividades especiales para los asistentes.

El festival Vestygia se llevará a cabo el 20 de noviembre en Saltillo, ofreciendo una experiencia única.

Como parte del programa, se ofrecerá una muestra gastronómica exclusiva de las 19:30 a las 22:00 horas, acompañada de vinos, destilados, cerveza artesanal y mixología de autor.

La experiencia también incluirá un recorrido nocturno por las áreas de fósiles y dinosaurios del Museo del Desierto, así como presentaciones de DJ que amenizarán la velada.

Los asistentes disfrutarán de una muestra gastronómica y un recorrido nocturno por el museo.

Buscan destacar la riqueza regional

Vestygia es una iniciativa de los organizadores de La Gran Vendimia y 830 Grandes Eventos, quienes plantean una experiencia sensorial para reconocer el origen de Saltillo y destacar la riqueza cultural y gastronómica de la región sureste de Coahuila.

A través de este encuentro, los asistentes podrán conocer distintas propuestas de la oferta culinaria y vitivinícola regional, en un espacio que combinará entretenimiento, cultura y gastronomía.

Además de su propuesta turística y recreativa, el festival tendrá un propósito social, pues se realizará a beneficio del DIF Saltillo.

Vestygia busca resaltar la riqueza cultural y gastronómica de la región sureste de Coahuila.

¿Dónde conseguir los boletos?

Las personas interesadas en asistir pueden adquirir sus boletos en las oficinas del DIF Saltillo, ubicadas en Dámaso Rodríguez número 275, en el Centro Metropolitano.

Los organizadores han invitado a la población, mediante redes sociales, a asegurar sus lugares con anticipación para participar en esta celebración.