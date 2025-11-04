Saltillo se posiciona como referente en la Industria Mexicana con el Roadshow OPC UA

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del fortalecimiento económico y de competitividad en la localidad, el Gobierno de Saltillo participó en el Roadshow: "Preparados para el Futuro con OPC UA. Impulsando la Industria Mexicana mediante la Interoperabilidad y la Manufactura Inteligente", en las instalaciones del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila, (COECYT).

En representación del alcalde Javier Díaz González, el director de Fomento Económico, Enrique Garza Naranjo agradeció que este importante evento tuviera a Saltillo como una de las tres sedes en México, junto a las ciudades de Querétaro y Puebla, para reunir a expertos internacionales, proveedores de tecnología, desarrolladores de software e industrias locales.

"Gracias a las acciones de nuestro alcalde Javier Díaz y el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la ciudad de Saltillo destaca a nivel nacional por ser una de las más competitivas y con mayor formalidad laboral del país", manifestó Garza Naranjo.

Destacó que al ser Saltillo la ciudad capital más segura de México y con una mano de obra altamente calificada, se ha consolidado como un imán para las inversiones nacionales y extranjeras, además de las locales.

Mario Valdés Garza, director general del COECYT Coahuila informó que esta es una iniciativa conjunta de la Asociación Alemana de la Industria de Ingeniería Mecánica (VDMA) y el Proyecto Global de Infraestructura de la Calidad (GPQI), en el marco del Diálogo Mexicano–Alemán en Infraestructura de la Calidad establecido por el Ministerio de Economía y Energía (BMWE) de Alemania y la Secretaría de Economía de México.

"Este foro es de gran importancia para nuestro sector industrial, educativo y de tecnología, para saber qué es lo que se está haciendo no solo a nivel nacional, sino internacional en estos rubros", refirió Mario Valdés Garza.

Algunas de las actividades realizadas en este Roadshow fueron pláticas sobre la automatización industrial, su reconversión en maquinaria ya existente, así como testimonios de empresas locales que aplican estas tecnologías con éxito.