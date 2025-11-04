Vacuna BCG en Coahuila: Protección vital contra la tuberculosis

SALTILLO, COAHUILA.– Autoridades del sector salud informaron la llegada de nuevas dosis de la vacuna BCG al estado, con el llamado a madres y padres de familia para que acudan a inmunizar a sus bebés y prevenir la tuberculosis, enfermedad que continúa representando un riesgo para la población infantil.

Se señaló que las vacunas estarán disponibles en las unidades de medicina ubicadas en colonias y municipios de todo Coahuila, además de los hospitales generales de la entidad, con el objetivo de garantizar la cobertura en las zonas urbanas y rurales.

La Secretaría de Salud recordó que la BCG debe aplicarse preferentemente al recién nacido o durante los primeros meses de vida, ya que protege contra las formas graves de tuberculosis, como la meníngea y la miliar.

Asimismo, las autoridades reiteraron que la vacunación es gratuita y forma parte del esquema básico nacional, por lo que instaron a las familias a acudir con la cartilla de vacunación del menor para su registro y seguimiento.